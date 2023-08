Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag leichter

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Pfizer-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 33,60 EUR.

Die Pfizer-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 33,60 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 33,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.906 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,50 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,27 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,25 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.08.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.734,00 USD – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.742,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,30 USD je Aktie belaufen.

