Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 36,46 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 36,46 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,33 USD ab. Bei 36,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.134.698 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,66 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 5,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 12.734,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27.742,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

