Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 34,04 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 34,04 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 33,82 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,10 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 69.735 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 61,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2023 bei 33,56 USD. Abschläge von 1,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 12.734,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 54,10 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen - Novartis-Aktionäre segnen Sandoz-Abspaltung ab

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Pfizer-Investment abgeworfen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten