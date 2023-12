Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Pfizer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 27,03 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,30 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.032.452 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,14 USD erreichte der Titel am 17.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,63 Prozent. Bei 25,77 USD fiel das Papier am 14.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,66 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.232,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

