Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 25,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 11:45 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 25,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.104 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.01.2023 erreicht. Gewinne von 62,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 8,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 39,14 USD.

Am 31.10.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

