Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 28,09 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Pfizer-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,09 USD ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 27,61 USD ein. Bei 28,01 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 62.136 Pfizer-Aktien.

Am 19.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,76 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 25,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,14 USD je Pfizer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.232,00 USD im Vergleich zu 22.638,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 1,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet