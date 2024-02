Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagmittag fester

19.02.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 27,62 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 27,62 USD. Bei 27,89 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,50 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.437.265 Stück gehandelt. Bei 43,37 USD markierte der Titel am 18.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 57,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,77 USD ab. Abschläge von 6,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie aus. Pfizer veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit 1,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal. Die Pfizer-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,55 USD je Pfizer-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com