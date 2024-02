Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,62 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 22:15 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 27,62 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 27,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,50 USD. Zuletzt wurden via New York 7.437.265 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 57,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (25,77 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,86 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,55 USD fest.

