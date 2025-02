Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 25,68 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,68 USD nach oben. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,74 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,55 USD. Zuletzt wechselten 690.500 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,54 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,80 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 4,65 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 30,40 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.02.2025. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit -0,59 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 17,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,66 Prozent gesteigert.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,94 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

Valneva-Aktie im Blick: BioTech-Konzern Valneva - Im Kampf gegen Infektionskrankheiten