Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Pfizer zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfizer-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 27,71 USD.

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,71 USD an der Tafel. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 27,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 27,33 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.627.881 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 42,22 USD erreichte der Titel am 06.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2024 auf bis zu 25,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.01.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.249,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

