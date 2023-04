Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Pfizer 37,00 EUR

Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 40,54 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 40,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,25 USD. Bisher wurden heute 40.607 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.03.2023 Kursverluste bis auf 39,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,21 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 47,43 USD.

Am 31.01.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,14 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.290,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.838,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 30.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,61 USD je Aktie.

