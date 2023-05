Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Pfizer 33,90 EUR

Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 33,85 EUR. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 26.410 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,75 Prozent. Am 18.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 0,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 45,86 USD angegeben.

Am 02.05.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.282,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com