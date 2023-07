Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Vormittag fester

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 36,30 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 36,30 USD. Bei 36,48 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 41.417 Stück.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 35,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,13 USD je Pfizer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 02.05.2023. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.282,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Pfizer eingefahren

NASDAQ-Wert BridgeBio Pharma-Aktie +76 Prozent: Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM von BridgeBio Pharma überzeugen

Erste Schätzungen: Pfizer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel