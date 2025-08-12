Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,34 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 25,34 USD. Bei 25,42 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 774.103 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 21,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,17 USD angegeben.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

