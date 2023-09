Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,87 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,87 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 33,96 USD. Bei 33,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 612.935 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,93 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 62,18 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 12.734,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 27.742,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen - Novartis-Aktionäre segnen Sandoz-Abspaltung ab

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Pfizer-Investment abgeworfen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten