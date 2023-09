Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 33,64 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,2 Prozent auf 33,64 USD. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,45 USD nach. Mit einem Wert von 34,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 33.262 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 54,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 63,25 Prozent zulegen. Bei 33,45 USD erreichte der Anteilsschein am 18.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,55 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.734,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen - Novartis-Aktionäre segnen Sandoz-Abspaltung ab

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Pfizer-Investment abgeworfen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten