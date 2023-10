Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag mit Verlusten

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 29,85 EUR abwärts.

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 29,85 EUR. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 29,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.702 Pfizer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,45 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,36 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,45 EUR am 16.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 42,38 USD angegeben.

Am 01.08.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,28 USD im Jahr 2023 aus.

