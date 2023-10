Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 31,40 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 31,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 31,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 31,22 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,31 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 578.552 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,96 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,38 USD aus.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,10 Prozent zurück. Hier wurden 12.734,00 USD gegenüber 27.742,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Pfizer.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,28 USD je Aktie.

