Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Pfizer. Mit einem Wert von 24,80 EUR bewegte sich die Pfizer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 24,80 EUR zeigte sich die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr kaum verändert. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,65 EUR nach. Mit einem Wert von 24,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 66.874 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 49,16 EUR markierte der Titel am 27.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 98,23 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,14 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.638,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

