Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 27,62 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 27,62 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 27,77 USD. Bei 27,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.879.114 Pfizer-Aktien.

Am 22.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,16 USD an. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 88,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,77 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 39,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Pfizer-Aktie.

