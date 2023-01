Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 41,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 42,00 EUR. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,36 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.317 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 53,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 22,10 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 3,59 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 USD.

Pfizer veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.094,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.638,00 USD.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

