Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,76 EUR. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 41,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 725 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,40 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 3,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.094,00 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Erste Schätzungen: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com