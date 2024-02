Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag verlustreich

Pfizer im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,65 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 25,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 25,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,80 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.061 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2023 auf bis zu 40,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,89 Prozent hinzugewinnen. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 7,80 Prozent Luft nach unten.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,86 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 30.01.2024 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.249,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.290,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 1,55 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet