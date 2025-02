Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag freundlich

Pfizer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,03 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,03 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 26,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,86 USD. Zuletzt wechselten 542.012 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 17,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 24,49 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 5,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,40 USD.

Am 04.02.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,59 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,76 Mrd. USD – ein Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,94 USD je Aktie aus.

