Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 28,69 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,69 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 28,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 610.056 Stück.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 40,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 27.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,13 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,76 USD je Pfizer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,57 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,88 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

