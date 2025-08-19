Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,62 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,62 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,36 USD. Bisher wurden via New York 920.462 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 18,75 Prozent zulegen. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit