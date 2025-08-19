Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,62 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,62 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,36 USD. Bisher wurden via New York 920.462 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 18,75 Prozent zulegen. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.
Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.06.2025
|Pfizer Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen