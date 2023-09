Kursentwicklung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittag ins Plus

20.09.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 31,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 31,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 32,00 EUR. Bei 31,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 9.272 Pfizer-Aktien den Besitzer. Bei 51,45 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 61,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2023 Kursverluste bis auf 31,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024. In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Pfizer bedeutet Novartis-Aktie freundlich: Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen - Novartis-Aktionäre segnen Sandoz-Abspaltung ab S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Pfizer-Investment abgeworfen

