Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 33,88 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 33,88 USD ab. Bei 33,86 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 358.397 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Mit einem Zuwachs von 62,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,45 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

