Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagvormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,91 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 29,91 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 29,96 USD zu. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 29,96 USD. Zuletzt wechselten 61.348 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2023 bei 28,97 USD. Abschläge von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,14 USD.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,83 USD je Aktie.

