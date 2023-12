Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 27,91 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 27,91 USD. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 27,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,22 USD. Bisher wurden via New York 1.580.657 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2022 markierte das Papier bei 52,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,89 Prozent. Bei 25,77 USD erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,14 USD aus.

Am 31.10.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13.232,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 22.638,00 USD umsetzen können.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Am 04.02.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Pfizer-Aktie.

