Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 4,2 Prozent auf 28,18 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 28,18 USD zu. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,21 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,44 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 105.439 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 52,15 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 45,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 25,77 USD erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 8,54 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,14 USD.

Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,55 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

