Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer behauptet sich am Dienstagvormittag

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,16 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,20 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 40,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,04 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 6.530 Aktien.

Bei einem Wert von 53,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2022). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 24,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.01.2023 (38,70 EUR). Abschläge von 3,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,83 USD aus.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.290,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 23.838,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 02.05.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,81 USD je Aktie.

