Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Pfizer zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 27,60 USD.

Im AMEX-Handel kam die Pfizer-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 27,60 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,12 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 27,53 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 27,60 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 47.230 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 42,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 55,43 Prozent Luft nach oben. Bei 25,77 USD erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,86 USD.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14.249,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.290,00 USD umgesetzt worden.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 1,55 USD im Jahr 2023 aus.

