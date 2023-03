Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagmittag kaum verändert

Kaum Bewegung ließ sich um 12:00 Uhr bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 38,06 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,20 EUR zu. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 37,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.461 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2022 auf bis zu 53,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 28,73 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 35,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,91 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,00 USD je Pfizer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 31.01.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 24.290,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.838,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,62 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

