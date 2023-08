Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 33,65 EUR nach.

Das Papier von Pfizer befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 33,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 33,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.278 Pfizer-Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 51,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,05 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 31,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 7,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD im Vergleich zu 27.742,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,30 USD im Jahr 2023 aus.

