Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 36,87 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 37,02 USD. Bei 36,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 424.656 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 48,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 34,66 USD. Abschläge von 5,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25 USD an.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.734,00 USD – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.742,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

