Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Montagvormittag

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 36,66 USD zu.

Die Pfizer-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 36,66 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,85 USD an. Bei 36,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 28.938 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,91 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 49,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 34,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Aktie aus.

