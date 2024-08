Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 29,10 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 29,10 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,17 USD aus. Mit einem Wert von 28,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 511.248 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 21,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 31,40 USD.

Am 30.07.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,28 Mrd. USD im Vergleich zu 12,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,63 USD je Aktie aus.

