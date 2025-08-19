Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Donnerstagabend fester

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 25,85 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 25,85 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,88 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 2.662.918 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

