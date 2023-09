Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,1 Prozent auf 33,63 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 33,63 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 33,56 USD. Bei 33,98 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 43.971 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD. Mit einem Zuwachs von 63,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2023 (33,45 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 0,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,25 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 12.734,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27.742,00 USD umgesetzt worden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

AstraZeneca- und Pfizer-Aktien uneins: AstraZeneca kauft Pfizer-Gentherapie-Portfolio

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Pfizer bedeutet

Novartis-Aktie freundlich: Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen - Novartis-Aktionäre segnen Sandoz-Abspaltung ab