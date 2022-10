Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer wird am Freitagvormittag ausgebremst

Um 09:22 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 43,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,72 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,72 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 34 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,50 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 19,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2021 Kursverluste bis auf 36,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,20 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.742,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.977,00 USD in den Büchern standen.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,43 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

