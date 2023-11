Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 29,86 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 29,86 USD. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 29,76 USD. Bei 30,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 748.270 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 83,96 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 28,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 3,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 41,14 USD.

Am 31.10.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,74 USD je Aktie.

