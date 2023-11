Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagvormittag höher

So bewegt sich Pfizer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,97 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 29,97 USD zu. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,12 USD an. Mit einem Wert von 29,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.523 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,91 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2023 bei 28,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.638,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Konträre Aktienempfehlungen: Diese Aktien könnten 2024 zu Top-Performern werden

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte