Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,05 EUR.

Die Pfizer-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 26,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 36.068 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 38,04 Prozent niedriger. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 1,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

