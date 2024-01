Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Montagvormittag zu

Pfizer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 28,28 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 28,28 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 28,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 USD. Bisher wurden via AMEX 64.416 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 25,77 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 8,88 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 39,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Pfizer-Aktie.

