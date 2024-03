Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 27,54 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 27,54 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,41 USD nach. Bei 27,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.476.542 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,22 USD erreichte der Titel am 06.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,62 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,86 USD je Pfizer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.01.2024. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Pfizer.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 USD je Aktie.

