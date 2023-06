Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Pfizer 35,50 EUR

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 38,65 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,65 USD nach. Bei 38,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 536.615 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 36,17 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 6,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 44,86 USD.

Pfizer ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,62 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 18.282,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 25.661,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

