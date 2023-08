Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Aufschlag

Pfizer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 34,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,1 Prozent auf 34,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 34,10 EUR. Mit einem Wert von 34,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.914 Pfizer-Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 51,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 31,45 EUR fiel das Papier am 04.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,50 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

