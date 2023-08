Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Dienstagnachmittag

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 36,86 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 36,86 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 36,86 USD ein. Bei 37,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 502.593 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 49,02 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,66 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 5,97 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 43,25 USD.

Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,67 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD im Vergleich zu 27.742,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

