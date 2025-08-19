Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 26,02 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 26,02 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 26,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,92 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.080.899 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

